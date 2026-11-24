RADAR BOGOR – Kontingen National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bogor terus menunjukkan performa pada ajang Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026.

Pada Selasa, 24 November 2026, cabang olahraga (cabor) boccia dan para panahan berhasil menambah koleksi medali.

Atlet cabor boccia berhasil mengamankan 3 medali emas dan 1 perunggu. Sementara para panahan menambah 1 emas dan 1 perak, sehingga total koleksi medali cabor tersebut mencapai 3 emas dan 3 perak.

Advertisement Pelatih Kepala Boccia NPCI Kabupaten Bogor Hasanudin mengatakan capaian tersebut merupakan hasil pembinaan dan proses latihan yang dilakukan bersama para atlet sejak awal.

“Alhamdulillah, pembinaan dari nol yang kami lakukan bersama para atlet membuahkan hasil manis. Hingga siang ini kita sudah mengamankan tiga emas dan satu perunggu, serta masih berpeluang menambah medali dari nomor pertandingan lain yang masuk ke babak final pada sesi sore nanti,” ujar Hasanudin.

Advertisement Sementara itu, tiga medali emas boccia Kabupaten Bogor diraih Najwa Naila pada kategori BC4 asal Desa Gunungsari, Bilkis pada kategori BC1 asal Kecamatan Leuwiliang serta Edy yang berasal dari Kecamatan Ciampea.

Hasanudin menjelaskan pada Peparda VII Jawa Barat 2026 kali ini Kabupaten Bogor menurunkan atlet pada kategori klasifikasi BC1, BC2, dan BC4.

Menurutnya, pembinaan atlet boccia membutuhkan kesabaran serta pendekatan khusus karena kondisi disabilitas fisik, termasuk cerebral palsy, memiliki karakteristik dan kebutuhan penanganan yang berbeda pada setiap atlet.

Menurutnya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta peningkatan latihan yang intens dan konsisten.

“Target awal kami sebenarnya empat medali emas. Namun, melihat performa anak-anak di lapangan dan peluang di babak final, kami optimistis bisa melampaui target tersebut sekaligus membuka jalan bagi atlet Kabupaten Bogor menuju Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) maupun tingkat Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.