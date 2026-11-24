RADAR BOGOR - Seorang perempuan lanjut usia (lansia) menjadi korban pencurian dengan kekerasan di rumahnya Jalan Ciomas Harapan, Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Sejumlah uang tunai dan emas seberat 60 gram raib dibawa oleh pelaku yang berjumlah dua orang.

Kapolsek Ciomas AKP Hendra Kurnia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin, 23 November 2026 sekira jam 10.00 WIB, korban berusia 70 tahun.

Advertisement "Menurut keterangan korban, pada saat korban sedang di rumah kemudian ada dua orang yang tidak dikenal datang dengan modus memeriksa kabel listrik," ungkap AKP Hendra.

Untuk mengelabui korban, kata Kapolsek, kedua pelaku mengarahkan korban ke luar samping rumah. Pelaku kemudian sempat melancarkan aksinya sebelum akhirnya diketahui oleh salah satu anggota keluarga korban.

Advertisement "Selanjutnya setelah kembali ke depan, korban melihat saksi sedang mengejar salah satu pelaku dan pelaku berhasil kabur dan melihat saksi dipukul pada bagian wajah," jelasnya.

Setelah memeriksa ke dalam rumah, korban mendapati laci kamar telah terbuka dan sejumlah uang tunai berikut emas telah hilang.

"Uang tunai sebanyak Rp2,5 juta, dan emas batangan dan juga perhiasan dengan total seberat 60 gram," beber AKP Hendra.

Pasca kejadian, korban kemudian melapor ke pengurus RT setempat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciomas.