Pemerintah Kecamatan Klapanunggal mengambil sampel debu yang tersisa untuk diserahkan ke DLH Kabupaten Bogor. (Foto: Dok. Sekcam Klapanunggal)

RADAR BOGOR – Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Klapanunggal mulai menelusuri fenomena hujan debu berwarna putih yang ditemukan di Kampung Rawa Singa, Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Selasa, 24 November 2026.

Langkah itu dilakukan dengan mengecek langsung lokasi kejadian sekaligus mengambil sampel debu yang tersisa untuk diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor guna menjalani uji laboratorium.

Advertisement Sekretaris Camat (Sekcam) Klapanunggal, Iwan Setiawan mengatakan, fenomena hujan debu terjadi sekitar pukul 07.00 WIB dan berlangsung selama kurang lebih 30 menit.

Saat Pemerintah Kecamatan tiba di lokasi, hujan debu sudah berhenti. Namun, masih terdapat sisa debu yang menempel di sejumlah permukaan sehingga dapat dikumpulkan sebagai sampel.

Advertisement "Kita tadi sudah melakukan pengecekan ke lapangan, menggali informasi dan meminta keterangan masyarakat, karena kejadiannya sudah tidak berlangsung, kita mengambil sampel debu yang masih tersisa," ujar Iwan kepada Radar Bogor, Selasa, 24 November 2026.

Iwan menjelaskan, sampel debu akan diperiksa untuk mengetahui jenis material, kandungan, hingga kadar zat yang terdapat di dalamnya.

"Kita tidak mau berspekulasi mengenai sumbernya dari mana. Biarkan nanti hasil penelitian DLH melalui laboratoriumnya, sehingga diketahui jenis dan kandungannya seperti apa, sekaligus ditelusuri asalnya," ungkapnya.

Sembari menunggu hasil pemeriksaan, pihak kecamatan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila fenomena hujan debu serupa kembali terjadi.

"Kita sarankan masyarakat juga untuk waspada, artinya kalau keluar rumah beraktivitas menggunakan masker," imbuhnya.