RADAR BOGOR – Penyebab fenomena hujan debu berwarna putih yang menyelimuti permukiman warga di Kampung Rawa Singa, RT 02 RW 06, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, masih menjadi misteri.

Advertisement Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor kini tengah menelusuri asal debu melalui pengujian sampel debu yang sebelumnya diambil Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Klapanunggal, Selasa, 24 November 2026.

Kepala DLH Kabupaten Bogor Teuku Mulya mengatakan sampel debu akan diperiksa untuk mengidentifikasi unsur dan kandungan material di dalamnya.

Advertisement "Kalau banyak unsurnya itu bisa lama, dua mingguan. Apalagi kalau kita merasa sampelnya tidak bisa diuji, kita harus melakukan lagi uji tambahan untuk memastikan," ujarnya kepada Radar Bogor.

Teuku menegaskan pihaknya belum bisa memastikan sumber debu yang menyelimuti permukiman warga pada Selasa, 24 November 2026 pagi tersebut.

Meski material yang ditemukan warga menyerupai serbuk semen, DLH tidak ingin terburu-buru mengaitkannya dengan aktivitas industri tertentu.

Ia menyebut, kawasan Klapanunggal memiliki sejumlah aktivitas pertambangan, termasuk tambang kapur dan pabrik semen. Namun, kemungkinan itu masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium.

"Kita belum bisa pastikan dulu, saya takut kalau memastikan nanti salah," ungkapnya.

Teuku menerangkan, apabila hasil penelusuran menemukan adanya perusahaan yang melakukan kesalahan prosedur atau kelalaian dalam tata kelola lingkungan hingga menyebabkan kejadian hujan debu, DLH memastikan akan memberikan sanksi.

Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa denda maupun sanksi lainnya sesuai hasil pemeriksaan, perusahaan yang diduga menjadi sumber pencemaran juga akan dipanggil untuk memastikan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

"Kalau memang ada ditemukan kesalahan prosedur, kesalahan dalam tata kelola lingkungan dan sebagainya, tentunya kita akan berikan sanksi," tegasnya.