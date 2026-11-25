RADAR BOGOR – Dugaan tindak pidana perpajakan yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp4,7 miliar kini memasuki tahap penuntutan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III bersama Korwas PPNS Polda Jawa Barat menyerahkan tersangka berinisial ACK beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II/P.22 tersebut dilakukan pada 24 November 2026.

Advertisement ACK diduga terlibat dalam penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) melalui PT SMM untuk Masa Pajak September hingga Desember 2021.

Perbuatan tersebut diduga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp4.733.670.758 atau sekitar Rp4,73 miliar.

Atas dugaan tindakannya, ACK disangkakan melanggar Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Advertisement Baca Juga: Kenali 3 Tanda Shockbreaker Mobil Rusak, Jangan Abaikan Rembesan Oli dan Pantulan Bodi

Ketentuan tersebut sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

DJP Sempat Berikan Kesempatan Klarifikasi pada 2024

Sebelum perkara ditingkatkan ke proses pidana, Kanwil DJP Jawa Barat III melalui KPP Pratama Cileungsi terlebih dahulu menempuh langkah persuasif.

Pada 2024, otoritas pajak menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Melalui surat tersebut, wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus melakukan pembetulan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.