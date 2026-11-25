RADAR BOGOR – Kinerja Pemkab Bogor dalam pembangunan sektor kesehatan mendapat apresiasi di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62, Kabupaten Bogor berhasil membawa pulang 11 penghargaan atas berbagai capaian dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan untuk sejumlah aspek, mulai dari pemenuhan standar tenaga kesehatan di puskesmas, pelaksanaan program imunisasi, pengelolaan anggaran kesehatan, pelayanan kesehatan balita, hingga upaya menekan angka kematian ibu dan bayi.

Advertisement Sebelas penghargaan yang diraih Kabupaten Bogor mencakup beberapa kategori. Di antaranya penghargaan atas konsistensi dan kerja nyata dalam memenuhi standar ketenagaan puskesmas.

Serta kategori kabupaten/kota dengan jumlah anak terbanyak yang memperoleh imunisasi melalui program Imunisasi Kejar.

Kabupaten Bogor juga mendapatkan penghargaan atas kinerja dan komitmen terbaik dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik tahun 2026.

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Pada bidang pelayanan kesehatan, Kabupaten Bogor meraih predikat terbaik pertama untuk pelayanan kesehatan balita.

Sementara dalam upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Kabupaten Bogor menempati posisi terbaik kedua.

Penghargaan terbaik kedua juga diperoleh dalam kategori komitmen penganggaran dan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu, Kabupaten Bogor mendapat apresiasi sebagai pembina inovasi terbaik dalam pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), serta meraih peringkat terbaik ketiga untuk kategori penanggulangan Tuberkulosis (TBC).