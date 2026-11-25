RADAR BOGOR – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, tidak hanya diisi dengan upacara bendera.

Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan berbagai penampilan seni, perlombaan, pembagian hadiah, hingga aksi donor darah yang melibatkan ratusan guru dan siswa.

Puncak peringatan HGN yang berlangsung pada Rabu, 25 November 2026, dipusatkan di Kantor Kecamatan Rumpin.

Advertisement Upacara dipimpin langsung oleh Camat Rumpin, Icang Aliudin, serta dihadiri berbagai unsur yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh jajaran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Rumpin.

Ketua PGRI Kecamatan Rumpin, Jaenal Abidin, menjelaskan bahwa perayaan tahun ini dirancang dengan sejumlah agenda tambahan untuk memberikan ruang bagi guru dan peserta didik dalam menampilkan kreativitas mereka.

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Selain upacara bendera, panitia menghadirkan pertunjukan seni dan kreativitas siswa maupun guru.

Acara juga diisi dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang perlombaan serta kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI Kabupaten Bogor.

"Giat ini diikuti ratusan orang guru, kepala sekolah serta siswa siswi dari berbagai sekolah yang ada di Kecamatan Rumpin," ungkap Jaenal Abidin saat ditemui seusai kegiatan, Rabu 25 November 2026.

Ia menerangkan, penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba menjadi salah satu bentuk penghargaan atas partisipasi dan prestasi peserta.