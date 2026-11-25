RADAR BOGOR – Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga masa depan Indonesia.

Karena itu, penguatan karakter, integritas, serta kemampuan kepemimpinan menjadi bekal penting agar potensi anak muda dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat.



Pesan tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor, Ferdinando Selmi Pardede, saat mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam pembukaan Sekolah Pimpinan Pemuda LIRA Bogor Raya di Cibinong, Rabu 25 November 2026.



Ferdinando menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan program kaderisasi tersebut.

Menurutnya, Sekolah Pimpinan Pemuda LIRA menjadi salah satu langkah positif untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan yang memiliki karakter kuat, integritas, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat.



Ia menyebutkan, Kabupaten Bogor mempunyai potensi sumber daya manusia dari kalangan generasi muda yang sangat besar.

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Dengan jumlah penduduk sekitar 6,1 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, keterlibatan anak muda menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah.



Berdasarkan data yang disampaikan, komposisi penduduk Kabupaten Bogor terdiri dari kelompok Milenial sebesar 24,46 persen, Generasi Z mencapai 24,41 persen, dan Generasi Alpha sebanyak 23,88 persen.



Besarnya proporsi kelompok usia tersebut merupakan potensi bonus demografi yang perlu dikelola secara tepat.

Jika dipersiapkan dengan baik, generasi muda dapat menjadi kekuatan besar untuk mendukung pembangunan sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.



Ferdinando menegaskan, peran pemuda tidak boleh berhenti pada penyampaian aspirasi maupun wacana perubahan.

Advertisement Anak muda harus mampu membuktikan kepedulian melalui tindakan dan memberikan manfaat secara langsung bagi lingkungan sekitarnya.

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“Bicaralah itu penting, tetapi tanpa kontribusi nyata itu akan menjadi percuma,” ungkapnya, Rabu 25 November 2026.

Pemuda Diajak Terlibat dalam Pembangunan Kabupaten Bogor

Lebih lanjut, Ferdinando menjelaskan bahwa pembangunan Kabupaten Bogor tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah.

Luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.



Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dinilai penting agar berbagai potensi daerah dapat dikembangkan secara bersama-sama.



“Pak Bupati selalu menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor terlalu luas untuk dibangun atau dikelola oleh satu kelompok saja. Tidak bisa dibangun oleh pemerintah saja, harus oleh seluruh kelompok, termasuk di antara generasi muda,” jelasnya.



Selain kemampuan memimpin, ia juga menyoroti pentingnya integritas dan kecakapan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.



Menurut Ferdinando, generasi muda harus memiliki kemampuan berpikir objektif ketika menerima informasi.

Mereka perlu membiasakan diri memilah dan memeriksa kebenaran informasi agar tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoaks yang beredar di ruang digital.



“Generasi muda harus dibekali dengan integritas dan daya serap yang objektif, tidak sekedar menyerap informasi,” tegasnya.

Pemkab Bogor Buka Ruang Kolaborasi dengan Organisasi Pemuda

Ferdinando turut menekankan pentingnya membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan.



Ia memastikan pemerintah terbuka untuk menjalin kerja sama dengan berbagai kelompok anak muda yang ingin mengambil bagian dalam pembangunan Kabupaten Bogor maupun kontribusi yang lebih luas bagi bangsa.



“Pemerintah adalah mitra bagi pemuda, kami siap membuka diri kepada para pemuda untuk sama-sama membangun bangsa tanpa ada sekat-sekat,” ujarnya.



Melalui penyelenggaraan Sekolah Pimpinan Pemuda LIRA Bogor Raya, Pemkab Bogor berharap semakin banyak generasi muda yang tumbuh dengan semangat pengabdian, kepedulian sosial, serta integritas yang kuat.