Dua Orang Luka Tertimpa Rumpun Bambu di Bojonggede Kabupaten Bogor
Kabid Kedarutan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani mengatakan, peristiwa bermula saat wilayah itu diguyur hujan deras dan angin kencang.
Saat itu, kata dia, ketika hujan deras dan angin kencang terjadi, sebuah rumpun pohon tumbang menutup jalan serta menimpa pengendara sepeda motor.
"Karena hujan disertai angin kencang sehingga mengakibatkan rumpun bambu tumbang berdampak pada tergganggunya akses jalan di wilayah Bojonggede dan juga menimpa 2 orang pengendara sepeda motor," ungkap Adam Hamdani.
Tak lama kejadian, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit Citama untuk mendapatkan penanganan.
"Saat ini korban masih dalam konservasi dan analisa pihak rumah sakit," jelasnya.
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Adam menjelaskan, sebelum peristiwa terjadi memang rumpun bambu tersebut sudah terlihat miring.
Hingga kini, rumpun pohon yang tumbang telah ditangani pihak terkait. Kedua korban masih menjalani perawatan.
"Memasuki musim hujan dikhawatirkan terjadi kembali pohon tumbang dan perlu adanya pemangkasan pohon di pinggir jalan oleh dinas terkait," pungkasnya.***
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