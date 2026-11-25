Petugas BPBD Kabupaten Bogor saat melakukan penanganan rumpun bambu tumbang di Bojonggede. (Foto: BPBD for Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Dua orang mengalami luka usai tertimpa rumpun bambu di Jalan Pondok Manggis, Bojongbaru, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Rabu, 25 November 2026.