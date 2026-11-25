RADAR BOGOR - Tim SAR gabungan mengevakuasi empat dari 27 korban yang terjebak di lubang tambang emas di Desa Bantarkaret, Nanggung, Kabupaten Bogor.

Pencarian terhadap korban lainnya dihentikan sementara mengingat kondisi cuaca yang mulai dalam keadaan gelap dan hujan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani mengatakan, bahwa pencarian dan evakuasi puluhan korban yang terjebak di dalam lubang tambang emas telah dilakukan sejak Selasa, 24 November 2026 malam.

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"Saat ini sudah ditemukan sebanyak empat korban, dan telah dievakuasi oleh petugas," ujarnya saat dikonfirmasi Radar Bogor, Rabu, 25 November 2026.

Keempat korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Advertisement Menurut Adam, petugas masih mendata sekaligus mengidentifikasi korban yang telah ditemukan maupun yang diduga masih terjebak di dalam lubang.

Posko penanganan korban juga telah didirikan untuk memudahkan petugas berkoordinasi selama proses evakuasi.

Sementara itu, Komandan Damkar Sektor Leuwiliang, Yulius Jabrail menyebutkan, ada total sebanyak 27 korban dalam insiden tersebut.

Selama proses evakuasi, kata dia, petugas cukup kesulitan lantaran kondisi lubang tempat para korban berada cukup dalam, serta dipenuhi air.