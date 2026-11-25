RADAR BOGOR – Penemuan jenazah seorang perempuan tanpa identitas menggegerkan warga Kampung Cikeas Parung, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu, 25 November 2026.

Jasad perempuan itu ditemukan dalam kondisi terbungkus sarung di bagian belakang Toko Bangunan. Penemuan bermula sekitar pukul 11.00 WIB, ketika seorang karyawan toko mencium bau tidak sedap menyerupai bau bangkai saat sedang bekerja.

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Hillal Adi Imawan mengatakan, saksi sempat mencari sumber bau di sekitar area dalam toko. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.

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Saksi kemudian memeriksa bagian belakang toko dan menemukan sebuah bungkusan berupa sarung yang mengeluarkan bau menyengat.

"Setelah dilakukan pemeriksaan bersama karyawan lainnya, diketahui bahwa bungkusan sarung berisi jenazah berjenis kelamin perempuan yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya," ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu (25/11/2026).

Advertisement Mengetahui temuan itu, saksi langsung melaporkannya kepada pihak Polsek Gunung Putri untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

Petugas kepolisian kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama Tim Inafis Puslabfor Mabes Polri dan Identifikasi Polres Bogor.

"Dari lokasi kejadian, Polsek Gunung Putri mengamankan barang bukti berupa satu buah sarung yang digunakan untuk membungkus jenazah," imbuhnya.

Sejumlah langkah telah dilakukan polisi, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, penyisiran rekaman CCTV di sekitar lokasi, hingga evakuasi jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi.

Kompol Hillal menyampaikan, pihaknya masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap identitas korban serta mengetahui penyebab dan kronologi lengkap peristiwa tersebut.