RADAR BOGOR - Jumlah korban yang terjebak di dalam tambang emas di Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor bertambah menjadi lima orang.

Dari hasil identifikasi sementara, korban yang ditemukan berasal dari wilayah Leuwiliang, dan Cigudeg.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani mengatakan, bahwa petugas SAR gabungan hingga kini telah berhasil mengevakuasi lima korban dalam insiden tersebut.

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"Lima orang sudah diketemukan, dan pencarian masih berlanjut," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 25 November 2026.

Dari hasil identifikasi sementara, para korban berinisial Ar, Di, dan An, yang merupakan warga Leuwiliang. Kemudian Ha, merupakan warga Cigudeg.

Advertisement Sementara satu korban yang ditemukan masih belum teridentifikasi.

Terpisah, Camat Leuwiliang, Rizky Widyanto membenarkan ada warganya yang menjadi korban dalam insiden terjebaknya puluhan orang di dalam lubang tambang emas di Desa Bantarkaret, Nanggung.

Sejak Selasa, 25 November 2026 malam, ia pun turut mendampingi Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk segera menangani para korban.