RADAR BOGOR – Aktivitas bermain petasan diduga menjadi pemicu kebakaran sebuah gudang kain di Kampung Tlajung Udik, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu, 25 November 2026 sekitar pukul 09.45 WIB.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa mengatakan, kebakaran bermula ketika sejumlah anak bermain petasan di sekitar gudang.

"Adanya anak-anak sedang bermain petasan, tanpa diketahui ada percikan petasan yang mengenai tumpukan kain dan terjadi munculnya api," ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu, November 2026.

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Menurutnya, warga yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkan kebakaran melalui Command Center 112 dan laporan kemudian ditindaklanjuti petugas pemadam kebakaran Sektor Gunung Putri.

"Sesampainya di TKP, anggota segera melakukan lokalisasi area dan pemadaman intensif untuk mencegah api merambat lebih luas ke bangunan lain," imbuhnya.

Advertisement Yudi menuturkan, proses pemadaman berlangsung cukup lama karena material kain mudah terbakar sehingga api sulit dikendalikan. Meski begitu, petugas berhasil menjinakkan kobaran api sebelum merembet ke bangunan lain.

Dia menambahkan, akibat insiden tersebut, pemilik gudang diperkirakan mengalami kerugian materiil sekitar Rp50 juta.