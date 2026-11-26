RADAR BOGOR – Insiden terjebaknya puluhan penambang emas tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Butak, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, bermula dari luapan air sungai yang masuk ke dalam lubang tambang.

Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan tersebut diduga menjadi pemicu terjadinya peristiwa nahas penambang emas itu.

Polda Jawa Barat mengungkapkan, berdasarkan pendataan awal, terdapat 26 pekerja tambang yang terjebak di dalam dua lubang tambang emas ilegal.

Advertisement Sementara itu, hingga Rabu 25 November 2026 malam, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sebanyak 13 korban.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 24 November 2026, setelah kawasan Gunung Butak diguyur hujan deras sehari sebelumnya.

Menurut Hengki, air Sungai Ciseureuh yang meluap dan bercampur lumpur mulai memasuki area pertambangan pada sekitar pukul 23.00 WIB.

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Material air dan lumpur tersebut kemudian merembes ke dalam dua lubang tambang PETI.

Kedua lubang tersebut masing-masing merupakan lubang milik Dede Epin/H. Wahyudin dan lubang milik Ules/H. Wahyudin.

"Sekitar pukul 23.00 WIB, luapan air Sungai Ciseureuh yang bercampur lumpur mulai merembes masuk ke dalam dua lubang tambang PETI, yaitu lubang milik Dede Epin/H. Wahyudin dan lubang milik Ules/H. Wahyudin," ungkapnya saat meninjau langsung posko pengaduan korban.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, Hengki menyebutkan, terdapat sekitar 30 orang penambang yang berada di dalam lubang milik Dede Epin/H. Wahyudin saat kejadian berlangsung.