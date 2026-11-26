RADAR BOGOR – Kawasan Sentul City di Kabupaten Bogor bersiap mengembangkan ekosistem kesehatan dan bioteknologi melalui pembangunan Kota Kesehatan atau Health City.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, pengembang properti PT Sentul City Tbk (IDX: BKSL) melalui anak usahanya, PT Sentul Bio Town Development, menjalin kerja sama strategis dengan IPB University sebagai mitra akademik utama atau anchor tenant.

Kolaborasi ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan pusat riset farmasi, biomedis, dan bioteknologi berstandar internasional di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Advertisement Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Jakarta pada Rabu 18 November 2026.

Pusat pengembangan kesehatan itu akan menjadi bagian dari kawasan kota mandiri Sentul City yang memiliki luas sekitar 3.100 hektare.

Kehadiran IPB University diharapkan dapat memperkuat fondasi akademik dan penelitian dalam pengembangan kawasan tersebut.

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Presiden Direktur PT Sentul City Tbk, Hiramsyah S. Thaib, menjelaskan bahwa Kota Kesehatan Sentul City dirancang dengan mengacu pada lima pilar utama yang dikenal sebagai konsep 5M.

Kelima pilar tersebut meliputi Medical Services, Medical Care, Medical Pharmaceuticals, Medical Devices, dan Medical Science.

Seluruhnya menjadi dasar pengembangan ekosistem kesehatan yang terintegrasi, mulai dari layanan medis hingga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perseroan memiliki rencana pengembangan kota mandiri berbasis kesehatan dan bioteknologi yang berlandaskan pada pilar 5M.