RADAR BOGOR – Kebakaran kabel listrik terjadi di kawasan Pergudangan Sigma Blok N13, Desa Pabuaran, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Rabu 25 November 2026 siang.

Insiden yang sempat mengundang kepanikan tersebut berhasil ditangani sebelum api membesar dan merembet ke bangunan perusahaan.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Api pertama kali terlihat muncul dari kabel listrik yang melintas di bagian atas atap PT Denta.

Advertisement Ahmad (45), seorang karyawan swasta asal Pamulang, Tangerang Selatan, menjadi saksi pertama yang mengetahui munculnya kobaran api tersebut.

Saat melihat api menyala di atas atap perusahaan, Ahmad segera mengambil tindakan dengan menghubungi petugas pemadam kebakaran agar kejadian tersebut dapat segera ditangani.

Beruntung, petugas internal perusahaan berhasil memadamkan api sebelum kobarannya membesar dan menjalar ke bangunan sekitar.

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Ketika petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, kondisi api sudah berhasil dikendalikan.

Meski demikian, petugas tetap melakukan proses pendinginan di area kejadian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau sumber panas yang berpotensi memicu munculnya api kembali.

Menerima laporan kebakaran itu, Kapolsek Gunungsindur AKP Ucup Supriatna bersama sejumlah anggotanya langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi kebakaran, meminta keterangan saksi, dan memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa," ujar AKP Ucup Supriatna.