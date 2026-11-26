RADAR BOGOR – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, angkat bicara terkait penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan dugaan tindakan makar.

Jaro Ade menegaskan, pejabat di lingkungan Pemkab Bogor yang terbukti terlibat harus diberhentikan dari jabatannya serta diproses secara hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Jaro Ade menyusul langkah Bareskrim Polri yang menetapkan satu tersangka baru pada Selasa 24 November 2026.

Advertisement Tersangka berinisial NE itu merupakan mantan Manajer Business Development di BUMD Sayaga Wisata milik Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan tindakan makar tersebut. Dengan penambahan NE, jumlah tersangka dalam kasus ini bertambah.

Jaro Ade mengaku hingga Kamis 26 November 2026, dirinya belum menerima informasi mengenai adanya pejabat Pemkab Bogor yang terlibat dalam perkara tersebut.

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Meski demikian, ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila nantinya ditemukan pejabat di lingkungan Pemkab Bogor yang terbukti terlibat.

Menurutnya, tindakan tegas perlu diambil, terlebih perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol negara.

"Kalau itu memang betul ada yang terlibat karena ini terkait dengan juga penyadapan kepada simbol negara, kepada Presiden Prabowo Subianto, kalau ada di wilayah lingkungan Kabupaten Bogor, terutama pejabat di BUMD, tentu saya mendukung sepenuhnya. Jangan segan-segan untuk memecat yang bersangkutan," ungkapnya, Kamis 26 November 2026.

Tak hanya meminta pemerintah daerah mengambil tindakan berupa pemecatan, Jaro Ade juga mendorong aparat kepolisian untuk menindaklanjuti perkara tersebut melalui proses hukum terhadap pejabat Pemkab Bogor yang terbukti terlibat. "Kita setuju itu diproses hukum," ujarnya. (abl)