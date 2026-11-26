‎RADAR BOGOR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menambah dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Bogor Utara atau dikenal RSUD Parung. ‎ ‎Sebelumnya, beberapa waktu lalu Kejari Kabupaten Bogor menetapkan satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif berinisial BAP menjadi tersangka korupsi proyek RSUD Bogor Utara. ‎ ‎Kasi Intel Kejari Kabupaten Bogor Winanto mengatakan Kejari telah menetapkan dua tersangka baru terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) RSUD Parung.

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‎Menurutnya, kedua tersangka memiliki peran masing-masing yang mana mereka mengakibatkan kerugian Rp9,1 miliar dari proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang dibangun dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahun 2021 sebesar Rp93 miliar.

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‎"DP sebagai penyedia jasa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp8 miliar, sementara US berkaitan dengan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan MK atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kualifikasi hingga ada kerugian keuangan negara sebesar Rp1,1 miliar," jelasnya.

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‎Selain menetapkan dua orang tersangka kasus korupsi RSUD Parung, Kejari juga menetapkan satu orang tersangka terkait dugaan Tipikor Bank plat merah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

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‎Tipikor yang dilakukan tersangka itu, kata dia, melakukan modus pemberian fasilitas KUR terhadap sejumlah debitur fiktif.

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‎"Ada juga tersangka inisial RSP atas kasus Tipikor dengan modus pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 13 debitur fiktif dari Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu IPB Dramaga," ungkapnya. (abl)