RADAR BOGOR – Polisi menduga jasad wanita yang ditemukan terbungkus sarung di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menjadi korban penghilangan nyawa.

Advertisement Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan mengatakan, dugaan itu menguat setelah dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan sejumlah tanda kekerasan pada tubuh korban.

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ciri-ciri korban di antaranya merupakan wanita dewasa dengan perkiraan usia antara 14 hingga 30 tahun dan ditemukan luka lecet pada bagian leher yang mengelilingi sebagian area leher.

Advertisement Selain itu, terdapat pendarahan pada otot-otot leher dan bagian belakang kerongkongan. Temuan lainnya berupa patahnya tulang lidah di sisi kanan.

"Ada dugaan pembunuhan pastinya," ujarnya kepada Radar Bogor, Kamis, 26 November 2026.

Di tengah proses penyelidikan, Polsek Gunung Putri juga meminta bantuan masyarakat untuk mengungkap identitas korban. Sebab, hingga kini identitas perempuan tersebut belum diketahui.

"Mohon kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dengan ciri ciri tersebut bisa melapor ke Polsek Gunung Putri," ungkapnya.

Informasi dari masyarakat diharapkan dapat membantu proses identifikasi sekaligus mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Sebelumnya, jenazah perempuan tersebut ditemukan seorang karyawan Toko Bangunan Trans Baja Sakti pada Rabu, 25 November 2026 sekitar pukul 11.00 WIB.

Penemuan bermula ketika karyawan mencium bau tidak sedap menyerupai bangkai saat sedang bekerja. Setelah mencari sumber bau di dalam toko, saksi kemudian memeriksa bagian belakang dan menemukan bungkusan berupa sarung.

Setelah diperiksa bersama karyawan lainnya, bungkusan itu ternyata berisi jenazah perempuan. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Gunung Putri.