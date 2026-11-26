RADAR BOGOR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bogor mendukung penuh Sugiono menjadi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI).

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mendukung Sugiono menjadi Wapres RI mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto.

Sosok Sugiono merupakan pribadi yang kental dengan ideologi Partai Gerindra. Sehingga, jika terpilih oleh MPR RI, keinginan Presiden dalam memimpin arah pemerintah Indonesia dapat mudah dipahaminya.

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"Iya itu pasti lah, kalau pandangan kami Pak Sugiono ini kader partai ideologi awal di Gerindra, kalau terpilih di MPR, apa yang diinginkan tidak usah pakai bahasa, pake bahasa mata saja Pak Sugiono sudah tahu kalau Pak Prabowo maunya apa," ujar Iwan Kamis, 26 November 2026.

Terlebih, jika nantinya Sugiono terpilih menjadi Wapres RI, menurut Iwan roda pemerintah Indonesia pun akan berjalan lancar sebab sama-sama merupakan kader terbaik Partai Gerindra.

Advertisement "Kami berharap kalau ingin pemerintah di Indonesia itu lancar, dan saling berbagi tugasnya pun tidak ada hal-hal yang kosong gitu. Kami di Gerindra ya untuk melancarkan pemerintahan ya Pak Sugiono jadi Wapres," jelasnya.

Selain itu, Iwan menuturkan, DPC Gerindra memiliki kedetakan erat dengan Sugiono yang mana di Kabupaten Bogor banyak kader-kader Gerindra yang terdidik oleh Sugiono.

"Kalau saya kan dari dulu ya, beliau tahu tentang Bogor dari mulai proses berdiirinya DPC pun tahun 2008 kami bersama beliau, anak-anak yang dididik Pak Sugiono juga banyak," tuturnya.

Apalagi, ia menambahkan, jika Sugiono terpilih jadi Wapres RI, akan memberikan dampak yang baik bagi Bumi Tegar Beriman. Selain tinggal di Bogor, Sugiono dan istrinya masih aktif di Kabupaten Bogor.