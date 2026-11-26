RADAR BOGOR - Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor mendatangi rumah keluarga korban tambang emas ilegal di Nanggung. ‎ ‎"Kami minta kepada UPT Puskesmas, para dokter, melalui dinas kesehatan untuk turun ke rumah-rumah masyarakat yang korban. Terutama untuk cek kesehatan keluarganya, yang namanya ditinggal keluarganya yang meninggal kan juga harus termotivasi dan harus betul-betul dipastikan itu sehat," ujar Jaro Ade, Kamis, 26 November 2026.

Wakil Bupati Bogor menyampaikan, hingga saat ini, petugas gabungan baru berhasil mengevakuasi sekitar 13 orang dari 26 orang yang terjebak di lubang emas ilegal di Ciguha, Nanggung, Bogor. ‎ ‎"Dari jumlah 26 saudara-saudara kita yang terkena musibah, tadi malam baru bisa dikeluarkan itu kurang lebih 13," jelasnya.

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‎Saat peristiwa terjadi, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bogor merespons dengan sigap dan langsung mendatangi lokasi kejadian baik itu Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor.

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‎"Kami fokus dibantuan yang diturunkan oleh Kabupaten Bogor, apakah tim kesehatan, BPBD dan yang lainnya, karena yang memimpin langsung Basarnas," ujarnya.

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‎Atas peristiwa yang menimpa hingga menelan korban jiwa, Jaro Ade mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan.

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‎"Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara kita yang meninggal diberikan kekuatan dan ketabahan," tuturnya.

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‎Hingga saat ini, kata Jaro Ade, Pemkab Bogor masih menunggu informasi terkini terkait pencarian korban lain yang diduga masih terjebak di lubang emas ilegal tersebut.

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‎"Hari ini kami menunggu update dari Basarnas dan BPBD yang ada di lapangan, terutama dari jajaran pihak kepolisian Polda dan Polres Bogor," pungkasnya. (abl)