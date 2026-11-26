Tambang Emas Ilegal di Nanggung Bogor Telan Korban, Ini Langkah Pemkab
RADAR BOGOR - Aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Bogor kembali menelan korban jiwa tepatnya di Kampung Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
Hingga saat ini, Petugas gabungan di lokasi sudah mengevakuasi sekitar 13 dari 26 orang yang terjebak di lubang emas tersebut.
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade mengatakan bahwa aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bogor menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah daerah.
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Sehingga, kata dia, perlu adanya Koordinasi dari sejumlah pihak untuk menuntaskan persoalan penambangan emas ilegal itu.
"Ya itu salah satu PR untuk pemerintah daerah yang perlu duduk bersama-sama untuk mencari solusi, jadi negara harus hadir," ujar Jaro Ade Kamis, 26 November 2026.
Jaro Ade mengungkapkan, ada dua persoalan yang mengharuskan warga Kabupaten Bogor menjadi gurandil atau penambang emas ilegal.
"Pertama masyarakat yang memang tidak punya pekerjaan, kedua, Antam karena perusahaan milik negara, objek vital nasional juga yang harus kita amankan," jelasnya.
Oleh karena itu, Ia berharap, ke depan Pemerintah Kabupaten Bogor bisa berkordinasi dengan pihak lain untuk memberikan pekerjaan kepada warga agar tidak menjadi penambang emas ilegal.
"Sehingga ke depan kita berharap bisa duduk bersama-sama mencari solusi agar tidak terulang kejadian-kejadian yang selalu menimpa musibah di wilayah kawasan IUP-nya PT Antam," ungkapnya.
Jaro Ade menambahkan, Pemkab Bogor juga akan menggandeng pihak kepolisian Polres Bogor untuk membuka lowongan pekerjaan melalui program Poliran untuk masyarakat Kabupaten Bogor.
"Karena masalah yang utama itu adalah kita harus hadir memberikan solusi agar masyarakat yang nganggur ini ke depan bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak, menghasilkan," pungkasnya. (abl)
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