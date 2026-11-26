RADAR BOGOR - Aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Bogor kembali menelan korban jiwa tepatnya di Kampung Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. ‎ ‎Hingga saat ini, Petugas gabungan di lokasi sudah mengevakuasi sekitar 13 dari 26 orang yang terjebak di lubang emas tersebut. ‎ ‎Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade mengatakan bahwa aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bogor menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah daerah.

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‎Sehingga, kata dia, perlu adanya Koordinasi dari sejumlah pihak untuk menuntaskan persoalan penambangan emas ilegal itu.

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‎"Ya itu salah satu PR untuk pemerintah daerah yang perlu duduk bersama-sama untuk mencari solusi, jadi negara harus hadir," ujar Jaro Ade Kamis, 26 November 2026.

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‎Jaro Ade mengungkapkan, ada dua persoalan yang mengharuskan warga Kabupaten Bogor menjadi gurandil atau penambang emas ilegal.

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‎"Pertama masyarakat yang memang tidak punya pekerjaan, kedua, Antam karena perusahaan milik negara, objek vital nasional juga yang harus kita amankan," jelasnya.

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‎Oleh karena itu, Ia berharap, ke depan Pemerintah Kabupaten Bogor bisa berkordinasi dengan pihak lain untuk memberikan pekerjaan kepada warga agar tidak menjadi penambang emas ilegal.

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‎"Sehingga ke depan kita berharap bisa duduk bersama-sama mencari solusi agar tidak terulang kejadian-kejadian yang selalu menimpa musibah di wilayah kawasan IUP-nya PT Antam," ungkapnya.