RADAR BOGOR – Gerakan mahasiswa, bukan hanya soal keberanian menyuarakan kritik dan ketajaman dalam merawat gagasan.

Ada hal lain yang tak kalah penting untuk menunjang keberlanjutan perjuangan, yakni kesehatan fisik.

Semangat inilah yang coba dibangun Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bogor, melalui kegiatan Movement Run di Cisadon Trail, Sabtu 28 November 2026.

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Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB hingga selesai tersebut akan melibatkan jajaran pengurus cabang, anggota, serta kader PMII dari berbagai komisariat di bawah naungan PC PMII Kabupaten Bogor.

Movement Run dirancang bukan sekadar menjadi agenda olahraga bersama.

Advertisement Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi upaya membangun kesadaran bahwa kekuatan gerakan mahasiswa perlu ditopang oleh tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan semangat kebersamaan.

Kader Harus Jaga Nalar dan Kesehatan

Ketua Umum PC PMII Kabupaten Bogor, Aqsho Bintang Nusantara menilai, dinamika sosial yang terus berkembang menuntut kader mahasiswa untuk memiliki kesiapan secara intelektual maupun fisik.

Menurutnya, menjaga nalar kritis dan kewarasan dalam membaca realitas sosial harus berjalan beriringan dengan kesadaran merawat kesehatan tubuh.

“Di tengah situasi realitas dan dinamika sosial hari ini, selaku kader PMII selain harus tetap menjaga kewarasan dan nalar kritis, juga perlu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Maka dari itu, kegiatan ini menjadi bentuk ikhtiar kami untuk menjaga kebugaran tubuh,” ungkap Aqsho.

Ia berharap kesadaran menjaga kesehatan tidak hanya muncul ketika kader menghadapi agenda organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari.