RADAR BOGOR – Belajar pertanian, ternyata tidak harus dimulai dari lahan yang luas.

Dari sebuah greenhouse di kawasan Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, masyarakat bisa mengenal dunia bercocok tanam sekaligus mencoba praktik menanam secara langsung.

Hal inilah yang dihadirkan Rumah Tumbuh Hidroponik, yang berlokasi di Jalan Raya Karadenan Nomor 32, Karadenan, Cibinong.

Tempat yang awalnya dikembangkan sebagai ruang uji coba budidaya tanaman hidroponik tersebut kini berkembang menjadi sarana edukasi pertanian yang terbuka bagi berbagai kalangan.

Aktivitas edukasi ini terlihat melalui kunjungan mahasiswa Vokasi IPB pada 18 November 2026 dan anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 20 November 2026.

Advertisement Dalam kunjungan tersebut, peserta mendapatkan kesempatan untuk mengenal tanaman, memahami proses budidaya, hingga mencoba menanam secara langsung.

Kehadiran program ini menjadi cara Rumah Tumbuh Hidroponik mendekatkan dunia pertanian kepada masyarakat, sekaligus memperkenalkan bahwa kegiatan menanam dapat dilakukan dari lingkungan rumah sendiri.

Berawal dari Uji Coba, Kini Jadi Ruang Belajar Pertanian

Perjalanan Rumah Tumbuh Hidroponik bermula dari kegiatan percobaan pertumbuhan tanaman menggunakan metode hidroponik, yakni teknik budidaya tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam.

Seiring perkembangannya, tempat ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, tetapi juga mulai membuka berbagai paket kunjungan edukasi.

Program tersebut dapat diikuti oleh beragam kelompok, mulai dari anak-anak PAUD, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.