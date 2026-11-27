RADAR BOGOR - Kedekatan polisi dengan masyarakat tak hanya dibangun melalui patroli dan penegakan hukum.

Kapolsek Gunungsindur, AKP Ucup Supriyatna, memilih memperkuat hubungan dengan warga melalui kegiatan ibadah bersama.

Salah satunya lewat program Jumat Keliling yang kali ini menyambangi Masjid Al Ikhlas, Kampung Bulak Saga, Desa Cibadung, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Jumat 27 November 2026.

Advertisement Baca Juga: Tak Biasa, Ketulusan Siswa SMAN 1 Pamijahan Bogor Bikin Haru

Kegiatan tersebut, menjadi salah satu upaya Polsek Gunungsindur untuk menghadirkan sosok polisi yang lebih dekat, terbuka, dan hadir langsung di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, AKP Ucup Supriyatna bersama jajaran mengikuti salat Jumat berjamaah bersama warga setempat.

Advertisement Turut hadir Kepala Desa Cibadung, Badri, beserta sejumlah aparatur lingkungan.

Suasana kebersamaan semakin terasa setelah pelaksanaan ibadah.

Kapolsek Gunungsindur, turut membagikan bantuan kain sarung secara gratis kepada sejumlah jamaah sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat.

Jumat Keliling Jadi Sarana Pererat Kedekatan Polisi dan Warga

AKP Ucup Supriyatna mengatakan, program Jumat Keliling merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut juga sejalan dengan arahan Kapolri untuk membangun kedekatan antara polisi dan warga melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.