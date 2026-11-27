RADAR BOGOR – Momen peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menjadi ajang istimewa bagi para pendidik di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Tak hanya memperingati hari besar profesi guru, momentum ini juga dimanfaatkan untuk mempererat persaudaraan melalui berbagai kegiatan olahraga, seni, hingga aksi sosial.

Rangkaian Gebyar HUT PGRI dan HGN tingkat Kecamatan Kemang tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan para guru dari berbagai ranting PGRI.

Advertisement Baca Juga: Siap-Siap! Tarif Biskita Trans Pakuan Kota Bogor 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp5 Ribu

Sejumlah perlombaan digelar, mulai dari badminton, futsal, memancing hingga karaoke.

Ketua Cabang PGRI Kecamatan Kemang, Sobariyah mengatakan, kegiatan ini dirancang bukan sekadar untuk memeriahkan peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan bagi para pendidik dari berbagai jenjang sekolah.

Advertisement Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan guru dari tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK agar hubungan antarsesama anggota PGRI semakin erat.

“Kegiatan ini dimulai pada 16, 17, dan 19 November, dengan puncak acara pada 23 November 2026 di Lapangan Dishub Kemang,” jelas Sobariyah kepada Radar Bogor, Selasa 24 November 2026.

Jalan Sehat dan Senam Bersama Warnai Puncak Acara

Puncak Gebyar HUT PGRI dan HGN Kecamatan Kemang berlangsung pada 23 November 2026 di Lapangan Dishub Kemang.

Kemeriahan acara tidak hanya diisi perlombaan, tetapi juga kegiatan kebugaran yang melibatkan para guru dan perwakilan peserta didik.

Agenda diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan jalan sehat menyusuri kawasan Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang.