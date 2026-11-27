RADAR BOGOR – Sebanyak 133 siswa SDN Bedahan 01, resmi menyandang status Pramuka Penggalang Ramu.

Momen pelantikan yang berlangsung di halaman sekolah, Kamis 26 November 2026, bukan sekadar seremoni kenaikan tingkatan, tetapi juga menjadi langkah awal bagi para siswa untuk belajar lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab.

Kegiatan yang dikemas dalam Latihan Ekstrakurikuler Pramuka Penggalang tersebut berlangsung di lingkungan SDN Bedahan 01, Jalan Masjid Al-Abror, Kampung Bedahan RT 01/RW 10, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

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Kepala SDN Bedahan 01, Erni Minarti mengatakan, pencapaian tingkatan Penggalang Ramu memiliki makna lebih dari sekadar penyematan tanda kecakapan pada seragam Pramuka.

Menurutnya, tingkatan tersebut menjadi tahapan awal bagi peserta didik untuk membangun bekal dasar kepramukaan sekaligus membentuk karakter positif dalam kehidupan sehari-hari.

Advertisement "Tingkatan Ramu bermakna meramu atau menyusun bekal dasar kepramukaan agar kelak siswa-siswi siap melangkah ke jenjang berikutnya," jelas Erni kepada Radar Bogor.

Penggalang Ramu Jadi Awal Pembentukan Karakter

Erni berharap, 133 siswa yang telah dilantik mampu mengimplementasikan nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma dalam keseharian, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar para anggota Pramuka dapat menjadi contoh positif bagi teman sebaya dan adik kelas.

Menurutnya, sikap disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama harus tercermin melalui perilaku nyata.

Selain membangun karakter individu, para siswa juga diharapkan mampu memperkuat kekompakan dalam regu maupun pasukan.