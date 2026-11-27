RADAR BOGOR – Delapan warga Kampung Wanakarya, RT 02/RW 07, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, turut menjadi korban dalam insiden lubang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terendam di kawasan Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Bogor.

Dari delapan warga tersebut, tiga orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dalam insiden lubang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terendam di kawasan Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Bogor. Sementara tiga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan dan dua orang berhasil menyelamatkan diri.

Asep (40), Ketua RT setempat, mengatakan tiga korban dalam insiden lubang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terendam di kawasan Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Bogor. yang telah ditemukan masing-masing berinisial H (24), RA (50), dan RO (56).

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Ketiganya telah dimakamkan di pemakaman umum Kampung Wanakarya. Proses pemakaman berlangsung hingga sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

“Korban yang bisa dibawa pulang sampai saat ini cuma tiga orang. Korban yang masih di lokasi itu kurang lebih warga saya tiga orang,” ungkap Asep kepada Radar Bogor, Jumat, 27 November 2026.

Advertisement Sementara dua warga lainnya, Panji dan Ade, berhasil keluar dari lubang tambang dalam kondisi selamat.

Sempat Keluar Cari Napas Setelah Blower Mati

Asep menuturkan, Panji dan Ade sempat menceritakan detik-detik sebelum lubang tambang terendam.

Saat kejadian, keduanya berada di dalam lubang tambang bersama puluhan penambang lainnya.

Situasi berubah ketika blower yang digunakan untuk mengalirkan udara ke dalam lubang mati setelah tersambar petir.

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Panji kemudian bergegas keluar untuk mencari udara segar. Ade dan sejumlah pekerja lain menyusul keluar.