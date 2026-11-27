RADAR BOGOR – Duka menyelimuti keluarga para penambang emas ilegal, yang terjebak di lubang galian tambang di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Sebanyak 13 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 13 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan belum berhasil dievakuasi.

Tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian terhadap para korban yang diduga masih tertimbun di dalam lubang tambang.

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Namun, proses evakuasi menghadapi sejumlah kendala serius, mulai dari medan yang ekstrem hingga kondisi lubang galian yang nyaris seluruhnya terendam air bercampur lumpur.

Berdasarkan data manifest dan laporan keluarga, total terdapat sekitar 26 orang yang dilaporkan hilang akibat insiden tersebut.

Advertisement Hingga proses pencarian berlangsung, baru 13 korban yang berhasil ditemukan dan dievakuasi.

Lubang Tambang Terendam Air dan Lumpur

Kondisi di dalam lubang tambang menjadi salah satu hambatan utama bagi petugas.

Material berupa campuran air dan lumpur telah memenuhi area galian sehingga menyulitkan tim penyelamat untuk menjangkau titik keberadaan para korban.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari menjelaskan, kondisi kedua lubang tambang yang menjadi lokasi pencarian sangat memprihatinkan.

"Jadi materialnya itu air yang ada lumpurnya. Jadi itu dua-duanya memenuhi galian yang harusnya kita bisa masuk dari situ," ujar Desiana kepada wartawan.