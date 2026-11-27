RADAR BOGOR – Kerusakan ruas Jalan Raya Puncak, tepatnya di depan Rumah Makan Rafles, Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, tak kunjung mendapat penanganan.

Hampir dua tahun sejak longsor terjadi, kondisi Jalan Raya Puncak Bogor masih menyempit dan dinilai membahayakan pengguna jalan.

Saat ini, bagian jalan yang terdampak longsor di Jalan Raya Puncak Bogor hanya ditutup menggunakan terpal dan dipasangi road barrier.

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Kondisi tersebut membuat ruang gerak kendaraan semakin terbatas dan berpotensi menghambat arus lalu lintas, terutama saat kawasan Puncak ramai dikunjungi wisatawan.

Aktivis Pemuda Rakyat Madani, Nanda Maulana Ferdian, menyayangkan belum adanya kepastian perbaikan pada ruas jalan nasional tersebut.

Advertisement Menurutnya, keluhan masyarakat dan pengguna jalan sudah berulang kali disampaikan, tetapi belum terlihat tindak lanjut yang konkret.

"Keretakan jalan imbas longsor itu semakin parah, dan ini sudah berlangsung hampir dua tahun. Sementara belum ada tindaklanjut maupun kepastian kapan akan diperbaiki," ujarnya, Jumat, 27 November 2026.

Nanda yang juga merupakan warga Megamendung menilai kerusakan tersebut telah mengurangi lebar efektif jalan.

Akibatnya, kendaraan yang melintas harus lebih berhati-hati ketika melewati titik tersebut.

Minim Penerangan, Risiko Kecelakaan Meningkat

Selain kondisi jalan yang rusak, Nanda menyoroti minimnya penerangan serta marka jalan yang tidak jelas di sekitar lokasi.