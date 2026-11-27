RADAR BOGOR – Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan tambang emas ilegal atau PETI yang menewaskan 13 penambang di kawasan Gunung Butak, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Keduanya berinisial UL dan DE. Polisi menyebut UL merupakan pemilik lubang sekaligus pemilik tempat pengolahan PETI Nanggung Bogor dan pemurnian material yang diduga mengandung emas.

Sementara DE berperan sebagai komandan lubang PETI Nanggung Bogor yang mengatur aktivitas para penambang di lokasi.

Advertisement Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah IUP PT Antam tersebut.

Dirkrimsus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ade Mulyana, mengatakan penyidik telah memeriksa 12 saksi.

Advertisement Mereka berasal dari pihak PT Antam, korban yang selamat, aparat desa, serta sejumlah orang yang mengetahui maupun melihat aktivitas pertambangan tersebut.

Penyidik juga telah meminta keterangan seorang saksi ahli di bidang pertambangan.

"Saksi tersebut dari pihak PT Antam, dari korban yang berhasil selamat, aparat desa, dan beberapa saksi yang mengetahui dan melihat dan merasakan peristiwa adanya dugaan tindak pidana tersebut. Dan kami telah melakukan pemeriksaan satu orang saksi ahli pertambangan," ungkap Ade, Jumat, 27 November 2026.

UL Pemilik Lubang, DE Komandan di Lapangan

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan UL sebagai salah satu tersangka. Ia disebut memiliki lubang tambang sekaligus mengelola tempat pengolahan dan pemurnian material tambang yang diduga mengandung emas.

Ade menjelaskan, material dari lubang tambang dibawa ke tempat pengolahan yang berada di sekitar rumah UL.