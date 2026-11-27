RADAR BOGOR – Polisi membuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus tambang emas ilegal atau PETI yang menewaskan 13 orang di wilayah IUP PT Antam, Gunung Butak, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Sejauh ini, penyidik telah menetapkan dua tersangka kasus PETI Nanggung Bogor berinisial UL dan DE.

UL disebut sebagai salah satu pemilik lubang tambang ilegal atau PETI di Nanggu Bogor, sedangkan DE berperan sebagai komandan lubang yang mengatur aktivitas penambangan di lokasi.

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Namun, penyidikan belum berhenti pada dua tersangka tersebut. Polisi masih menelusuri pihak lain yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya pemodal dengan peran lebih besar.

Dirkrimsus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ade Mulyana, mengatakan penyelidikan kasus tersebut baru dimulai pada Selasa, 24 November 2026. Dalam waktu beberapa hari, penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Advertisement "Tentu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan akan terus berlanjut dan update perkembangan tentang perkara akan juga sampaikan," kata Ade, Jumat, 27 November 2026.

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Isu Pemodal dari Kalangan Politisi Didalami

Di tengah penyidikan, muncul informasi yang menyebut salah satu pemilik atau pemodal lubang tambang ilegal tersebut diduga merupakan seorang politisi atau pejabat.

Polisi belum mengonfirmasi identitas maupun kebenaran informasi tersebut. Ade menegaskan, informasi yang beredar menjadi salah satu bahan yang akan didalami dalam pengembangan perkara.

"Kemungkinan-kemungkinan, peluang apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi tentu menjadi bahan kami dalam rangka penyelidikan dan penyidikan pengembangan kasus ini," jelasnya.

Menurut Ade, penyidik masih mendalami keterangan para saksi serta pihak-pihak yang diduga mengetahui aktivitas pertambangan tersebut.