RADAR BOGOR – Seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dikabarkan dipanggil pihak kepolisian.

Pegawai PPPK Bogor berinisial FA tersebut disebut-sebut berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan makar.

Informasi yang beredar menyebutkan, FA merupakan pegawai PPPK Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Bogor.

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Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, membenarkan adanya kedatangan anggota kepolisian ke kantornya pada Jumat 27 November 2026 pagi.

"Iya ada. Yang datang dari saya dari Polres Bogor sekitar jam 10 kalau enggak salah," kata Teuku, Jumat, 27 November 2026.

Advertisement Menurut Teuku, terdapat satu anggota Polres Bogor yang datang dan meminta dirinya mempertemukan petugas tersebut dengan FA.

"Satu orang dari Polres Bogor. (Yang dipanggil) satu orang pegawai PPPK Pemkab Bogor," jelasnya.

Meski membenarkan adanya pemanggilan tersebut, Teuku mengaku belum mengetahui perkara yang menjadi dasar polisi meminta keterangan FA.

Ia juga belum menerima penjelasan resmi dari pihak kepolisian mengenai dugaan keterkaitan pegawainya dengan kasus makar.

"Tapi saya enggak tahu diperiksanya apa sama polisi Polres Bogor. Yang datang ke saya dari Polres. Saya belum komunikasi lagi dengan pihak Polres," tuturnya.