RADAR BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melibatkan puluhan tenaga ahli dari lima institusi untuk mengkaji kelanjutan proses evakuasi korban yang masih terjebak di lubang tambang emas ilegal (PETI) di kawasan Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Langkah Pemprov Jabar tersebut dilakukan setelah proses evakuasi sempat dihentikan karena kondisi di dalam lubang tambang PETI Nanggung Bogor dinilai berisiko tinggi bagi keselamatan petugas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Herman Suryatman, mengatakan tim ahli yang dilibatkan di PETI Nanggung Bogor berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian ESDM, Badan Geologi, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Nasional (Itenas).

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Menurutnya, para ahli tersebut memiliki keahlian di bidang geologi, geoteknik, hidrologi, hingga hidrogeologi.

Kajian lintas disiplin diperlukan untuk memastikan kondisi lubang tambang dan potensi bahaya yang dapat menghambat proses evakuasi.

Advertisement "Sengaja kami menghadirkan lima institusi, puluhan ahli agar hasilnya akurat, valid, dan tentu akuntabel. Ada ahli geologi, ada ahli geoteknik, ada ahli hidrologi, ada ahli hidrogeologi yang mengetahui ilmu bumi dan ilmu air, karena ini tidak lepas dari faktor geologi dan hidrologi," ungkap Herman di kawasan Posko DVI Polda Jabar, Nanggung, Jumat, 27 November 2026.

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Ia menjelaskan, hasil analisis para ahli akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi terkait langkah selanjutnya.

Dengan begitu, proses evakuasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan petugas maupun kondisi di dalam lubang tambang.

Berdasarkan pendataan terakhir, insiden tersebut terjadi di dua lubang tambang berbeda.

Lubang pertama diketahui terdapat 19 korban, dengan sembilan orang telah berhasil dievakuasi.