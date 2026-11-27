RADAR BOGOR – Sepeda motor Honda Vario warna merah hitam yang sempat ditinggalkan terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, akhirnya kembali ke tangan pemiliknya.

Polsek Gunung Putri menyerahkan kendaraan curanmor tersebut kepada pemiliknya di Markas Komando (Mako) Polsek Gunung Putri Bogor, Jumat, 27 November 2026.

Motor hasil curanmor itu sebelumnya ditemukan di Perumahan Griya Bukit Jaya, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri Bogor, pada Jumat, 6 November 2026 sekitar pukul 04.10 WIB.

Advertisement Baca Juga: Indonesia Emas 2045: Antara Harapan dan Realitas

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Hillal Adi Imawan, menjelaskan penemuan kendaraan bermula dari aksi empat orang terduga pelaku curanmor yang mencuri Honda Scoopy milik warga berinisial A.

Aksi tersebut diketahui seorang saksi yang baru pulang dari masjid. Saat diteriaki dan dikejar, para terduga pelaku melarikan diri dengan membawa motor hasil curian.

Advertisement Namun, mereka meninggalkan dua unit sepeda motor Honda Vario di lokasi kejadian.

Baca Juga: FKDM Kota Bogor Ajak Warga Aktif Laporkan Potensi Gangguan Keamanan

Polisi kemudian melakukan identifikasi terhadap kedua kendaraan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, satu unit Honda Vario merah hitam diketahui merupakan milik AK, warga yang sebelumnya kehilangan sepeda motor pada Kamis, 5 November 2026.

Kendaraan tersebut dilaporkan hilang di wilayah Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Kasus kehilangan itu juga telah dilaporkan kepada Polsek Cikarang Selatan.

Setelah kepemilikan kendaraan dipastikan melalui proses identifikasi, Polsek Gunung Putri langsung mengembalikannya kepada pemilik.