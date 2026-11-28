RADAR BOGOR – Penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Parung mendapat apresiasi dari Ketua LSM Pemantau Rakyat Bogor (PRB), Johan Pakpahan.

Ia menilai, langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor tersebut menjadi perkembangan penting dalam mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara RSUD Parung dengan nilai anggaran mencapai Rp93 miliar.

Johan mengungkapkan, sejak jauh hari pihaknya telah menduga bahwa jumlah tersangka dalam kasus RSUD Parung tidak hanya satu orang.

Advertisement Dugaan tersebut akhirnya mengarah pada perkembangan baru setelah Kejari Kabupaten Bogor menetapkan tersangka tambahan dalam perkara tersebut.

"Langkah yang dilakukan Kajari Kabupaten Bogor patut mendapat dukungan," tutur Johan.

Ia berharap proses penyidikan terus dikembangkan sehingga seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan dapat diungkap secara terang.

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Johan juga meminta agar aparat penegak hukum menelusuri peran masing-masing pihak, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), serta pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pencairan dan penandatanganan anggaran.

Selain itu, pihak yang terlibat dalam proses teknis proyek, seperti pejabat pelaksana kegiatan (PPK/PPK sesuai kewenangan), kelompok kerja (Pokja), serta pengawas proyek, juga diharapkan dapat ditelusuri sesuai peran dan tanggung jawabnya.

Ia menduga, dalam perkara tersebut terdapat potensi kerugian negara dalam jumlah besar yang berkaitan dengan dugaan upaya menguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun kelompok tertentu.

"Karena itu, penyidik tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka," katanya.