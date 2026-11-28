RADAR BOGOR – Operasi pencarian dan evakuasi korban tambang emas ilegal yang terjebak di lubang tambang Gunung Butak, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, resmi ditutup.

Keputusan tersebut diambil setelah tim ahli melakukan penilaian terhadap kondisi lokasi tambang emas ilegal di Nanggung Bogor. Hasilnya, operasi pencarian tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan karena risiko keselamatan bagi personel SAR dan unsur pendukung dinilai sangat tinggi.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan keputusan penutupan pencarian korban tambang emas ilegal Nanggung Bogor diambil setelah evaluasi bersama seluruh unsur SAR gabungan pada Jumat, 27 November 2026 malam.

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“Pada pukul 20.00 WIB Basarnas melaksanakan debriefing evaluasi operasi SAR bersama unsur SAR gabungan dan diputuskan berdasarkan rekomendasi dari para ahli bahwa operasi SAR secara resmi ditutup,” ujarnya.

Dengan penutupan tersebut, sebanyak 13 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan seluruhnya sudah teridentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI). Sementara itu, 14 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

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Sebelum keputusan diambil, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman bersama tim ahli melakukan Rapid Assessment di lokasi kejadian pada Jumat, 27 November 2026.

Tim tersebut melibatkan Badan Geologi Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Nasional (Itenas).

Hasil penilaian menunjukkan kondisi tanah dan batuan di lokasi berpotensi mengalami keruntuhan.

Rembesan air serta rendahnya daya tahan material turut meningkatkan risiko longsor dan ambruknya lubang tambang.

Desiana menjelaskan, upaya evakuasi justru berpotensi memperburuk kestabilan struktur lubang tambang.