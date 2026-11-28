RADAR BOGOR – Tiga calon kepala desa bersaing dalam Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antarwaktu (Pilkades PAW) Desa Cikuda, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Sabtu, 28 November 2026.

Ketiga calon Pilkades PAW Cikuda Bogor memperebutkan dukungan dari 203 pemilik hak suara untuk menentukan kepala desa terpilih yang akan menjabat pada periode 2026–2031.

Pemungutan suara Pilkades PAW berlangsung di Gedung Yapida, RT 01 RW 04, Desa Cikuda Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Parungpanjang, Danramil, Kapolsek Parungpanjang, serta Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.

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Sebelum pemungutan suara dimulai, panitia telah menggelar musyawarah bersama para calon dan pemilik hak suara. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting atau pemungutan suara secara langsung.

Tiga Kandidat Bersaing

Advertisement Tiga kandidat yang maju dalam Pilkades PAW Cikuda sebelumnya telah dinyatakan lolos tahapan tes administrasi.

Berdasarkan hasil pengundian nomor urut, Apendi mendapatkan nomor urut 1, Eka Komara nomor urut 2, dan Retno Sari nomor urut 3.

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Parungpanjang, Karnadi, mengatakan pemungutan suara dilakukan secara langsung dan tertutup dengan mengedepankan prinsip demokratis.

“Saat ini sudah mulai dilakukan tahapan pemungutan suara oleh 203 pemilik hak suara untuk menentukan calon kades terpilih. Proses pemilihannya dilakukan secara langsung, tertutup, demokratis,” ungkapnya.

Hasil Pemilihan Dilaporkan ke Bupati

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Bogor, Mella Hikmayanti, menyebut pemungutan suara menjadi tahapan puncak dari rangkaian Pilkades PAW Desa Cikuda.

Setelah proses pemilihan selesai, panitia akan menyusun berita acara secara lengkap untuk disampaikan kepada Bupati Bogor melalui DPMD Kabupaten Bogor.