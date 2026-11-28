RADAR BOGOR – Eka Komara, calon Kepala Desa Pergantian Antarwaktu (PAW) Cikuda Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor nomor urut 2, memperoleh dukungan suara terbanyak dalam proses pemilihan yang digelar pada Sabtu, 28 November 2026.

Kemenangan tersebut diraih setelah seluruh 203 pemilik hak suara mengikuti pemungutan suara secara langsung. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan panitia, Eka Komara unggul atas dua kandidat lainnya.

Ketua Panitia Pilkades PAW Cikuda, Ali Wardana, menjelaskan bahwa hasil penghitungan suara menempatkan calon nomor urut 2, Eka Komara, di posisi teratas dengan perolehan 112 suara.

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Sementara itu, calon nomor urut 1, Apendi, mendapatkan 87 suara dan calon nomor urut 3, Retno Sari, memperoleh empat suara.

Proses penghitungan berlangsung dengan disaksikan seluruh pemilik hak suara serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Parungpanjang.

Advertisement Ali mengungkapkan rasa syukurnya karena seluruh tahapan Pilkades PAW Cikuda, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara, dapat berlangsung tertib, aman, lancar, dan kondusif.

Ia juga berharap kepala desa terpilih nantinya mampu menjalankan amanah masyarakat dengan baik.

"Semoga ke depan, Kades terpilih bisa lebih amanah dan tidak ada lagi pemilihan Pilkades PAW," ujar Ali Sabtu, 28 November 2026.

Selain itu, Ali menginginkan agar ke depan tidak kembali terjadi kekosongan kepemimpinan yang mengharuskan desa menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui mekanisme PAW.

Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Cikuda, Anthoni Subrata, menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan berlangsung lancar dengan partisipasi seluruh 203 pemilik hak suara. Ia juga memastikan tidak ditemukan surat suara kosong dalam proses pemungutan tersebut.