RADAR BOGOR – Menjaga kesehatan pada usia lanjut tidak cukup hanya dengan memperhatikan kondisi tubuh.

Kesehatan psikologis, kebahagiaan, serta terpenuhinya kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain juga menjadi aspek penting dalam menunjang kualitas hidup para lanjut usia (lansia).

Kesadaran terhadap pentingnya keseimbangan tersebut menjadi perhatian Posbindu Sentul City melalui penyelenggaraan kegiatan Health Talk bertema “Tetap Bahagia di Setiap Usia: Merawat Diri dan Menemukan Makna dalam Kehidupan”.

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Kegiatan berlangsung di Club House MVR Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jumat, 27 November 2026.

Ketua Posbindu Sentul City, Siti Yuhaeni, menjelaskan bahwa program Posbindu memiliki cakupan kegiatan yang lebih luas daripada sekadar pemeriksaan dan pelayanan kesehatan.

Advertisement Berbagai aktivitas juga diselenggarakan, mulai dari olahraga, penyuluhan kesehatan, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.

Seluruh program tersebut dirancang secara terpadu untuk mendorong masyarakat menjalani kehidupan yang lebih sehat sekaligus merasakan kebahagiaan dalam keseharian.

"Semua termasuk dalam kegiatan itu secara menyeluruh sehingga dirasakan dalam setiap aktivitas selalu menuju untuk ke tujuannya yakni sehat dan bahagia," ujarnya.

Yuhaeni menambahkan bahwa pemahaman mengenai kesehatan mental perlu terus diperkuat, terutama bagi masyarakat yang mulai memasuki masa lanjut usia.

Melalui edukasi tersebut, diharapkan mereka dapat membangun pola pikir positif dan memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga keseimbangan emosional.