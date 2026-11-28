RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menunda uji coba Car Free Night (CFN) di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong yang semula dijadwalkan berlangsung Sabtu, 28 November 2026 malam.

Penundaan dilakukan setelah mempertimbangkan kesiapan personel kepolisian yang akan mengamankan sejumlah agenda pada Minggu, 29 November 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, keputusan menunda CFN mengikuti saran dari Polres Bogor.

Advertisement Kepolisian meminta agar pelaksanaan CFN tidak digelar terlebih dahulu dan dijadwalkan ulang pada pekan depan.

"CFN tidak jadi, saran Polres jangan dulu, mungkin minggu depan," ujar Ajat kepada Radar Bogor, Sabtu, 28 November 2026.

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Advertisement Sementara itu, Kepala Bagian Operasi (KBO) Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto menjelaskan, salah satu pertimbangan penundaan yakni adanya agenda pengamanan rapat HUT Partai Golkar ke-62 di Sentul International Convention Center (SICC).

"Besok itu personel Pores Bogor membackup kegiatan rapat HUT Golkar di SICC yang jumlahnya 110 ribu peserta," kata Ardian.

Menurutnya, pada waktu bersamaan, personel Polres Bogor juga harus mengantisipasi arus balik kendaraan wisatawan yang melintas di jalur Bojongkoneng dan Puncak

"Besok kita menurunkan kurang lebih 400 personil, jadi memang cukup banyak. Jadi nggak bisa kita melaksanakan CFN malam ini, karena kalau melaksanakan sekarang, besoknya siapa? Karena kan harus banyak," ungkapnya.

Iptu Ardian menuturkan jumlah itu membuat Polres Bogor harus mengatur pembagian tugas agar seluruh agenda pengamanan dapat berjalan optimal.