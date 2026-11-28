RADAR BOGOR – Tak dapat dimungkiri menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar ponsel, sudah menjadi bagian dari keseharian generasi muda.

Tapi, bagaimana jika gawai yang selama ini digunakan untuk scrolling media sosial justru menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi?

Peluang itulah yang diangkat dalam kegiatan Sarasehan Asyik: Digitalpreneur bertajuk Muda, Mandiri dan Kreatif yang dihelat R-Academy bersama Pilar Foundation di Rumah Tumbuh Hidroponik, Jalan Raya Karadenan Nomor 32, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kegiatan yang diikuti sekitar 60 peserta dari kalangan pelajar SMA, perwakilan pengurus OSIS, dan pemuda utusan kecamatan tersebut menjadi ruang diskusi untuk mengenalkan peluang usaha berbasis digital sekaligus membangun mentalitas wirausaha sejak usia muda.

Para peserta diajak melihat teknologi bukan sekadar sarana hiburan, melainkan alat untuk menghasilkan karya, membangun jejaring, hingga menciptakan sumber penghasilan.

Advertisement Founder Pilar Foundation, Ummi Wahyuni mengatakan, generasi muda saat ini sebenarnya memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan dunia digital.

Namun, sambung dia, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

Menurutnya, banyak anak muda masih sebatas menjadi pengguna dan penonton konten, padahal ruang digital menawarkan peluang yang jauh lebih luas.

Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat dan ketidakpastian arah masa depan, tegas Ummi, usaha digital bisa menjadi salah satu alternatif untuk membangun kemandirian.

"Usaha digital membuka jalan yang lebih terjangkau. Bisa dimulai dari modal kecil, dari rumah, dengan memanfaatkan kreativitas dan kemampuan membuat konten," jelasnya..