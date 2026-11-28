RADAR BOGOR – Membangun organisasi yang kuat, tidak cukup hanya dengan mengandalkan semangat dan struktur kepengurusan.

Kemandirian ekonomi, kekuatan amal usaha, serta keterlibatan para pengusaha juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan gerakan.

Pelajaran itulah yang ingin digali Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bogor saat mengunjungi Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu 28 November 2026.

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Sebanyak 50 orang dalam rombongan PDM Kabupaten Bogor, datang untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan studi tiru terhadap perjalanan dan perkembangan Muhammadiyah Pekajangan yang telah berkiprah lebih dari satu abad.

Rombongan dipimpin langsung Ketua PDM Kabupaten Bogor, Ahmad Yani.

Advertisement Pesertanya terdiri atas unsur pimpinan daerah, ketua unsur pembantu pimpinan (UPP), kepala Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), pimpinan organisasi otonom tingkat daerah (Ortomda), serta para ketua PCM se-Kabupaten Bogor.

Kunjungan tersebut, menjadi kesempatan bagi Muhammadiyah Kabupaten Bogor untuk melihat lebih dekat bagaimana sebuah cabang mampu membangun organisasi, memperluas amal usaha, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Ketua PDM Kabupaten Bogor, Ahmad Yani mengatakan, gagasan kunjungan ke Pekajangan berawal dari keinginan pamannya agar Muhammadiyah di Kabupaten Bogor dapat belajar dari perkembangan Muhammadiyah di wilayah tersebut.

Keinginan itu juga berangkat dari hubungan persahabatan antara sang paman dengan salah seorang sahabatnya yang tinggal di Pekajangan.

Menurut Ahmad Yani, pengalaman Muhammadiyah Pekajangan perlu dipelajari secara langsung, terutama oleh para pimpinan cabang yang menjadi ujung tombak gerakan Persyarikatan di tingkat kecamatan.