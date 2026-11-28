RADAR BOGOR – Penundaan uji coba Car Free Night (CFN) Cibinong, Kabupaten Bogor, secara mendadak pada Sabtu, 28 November 2026 malam membuat sejumlah pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kecewa.

Pasalnya, mereka sudah terlanjur mempersiapkan dagangan dan kebutuhan berjualan sejak sehari sebelumnya.

Salah satu pedagang, Pita (50) mangatakan, dirinya sudah datang ke lokasi sejak waktu magrib untuk melakukan proses pemuatan dan menata dagangan.

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Akan tetapi, setelah seluruh persiapan selesai, dirinya justru mendapat informasi bahwa kegiatan uji coba CFN yang dijadwalkan Sabtu, 28 November 2026 malam ditunda hingga pekan depan.

Pita mengaku kecewa karena informasi penundaan baru diterima setelah dirinya dan pedagang lain menyelesaikan persiapan.

Advertisement "Kecewa pasti, karena kami sudah bawa makanan dan sudah persiapan dari kemarin, mungkin kami juga sudah membatalkan acara-acara yang lain," ujarnya kepada Radar Bogor.

Menurutnya, tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai penundaan uji coba CFN tersebut.

"Tidak ada (informasi). Bahkan tadi ada petugas lewat, saya tanya, tetapi tidak tahu. Tidak ada satu pun petugas yang menginformasikan kepada kami," tuturnya.

Penundaan itu juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pedagang. Sebab, mereka sudah mengeluarkan biaya operasional, menyiapkan stok makanan, hingga melibatkan karyawan untuk berjualan.

Pita berharap dagangan yang tidak terjual pada Sabtu malam masih bisa dipasarkan saat kegiatan Car Free Day (CFD) pada Minggu pagi. Meski begitu, ia mengakui tetap ada kerugian karena target pendapatan yang diharapkan tidak tercapai.