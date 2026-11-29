RADAR BOGOR – Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, tidak hanya dikenal sebagai kawasan wisata. Wilayah ini juga memiliki fungsi ekologis penting sebagai kawasan hulu yang berperan dalam menjaga tata air, mencegah erosi, serta mempertahankan keberlanjutan lingkungan.

Di sisi lain, kawasan Puncak Bogor tersebut menjadi ruang hidup dan sumber penghasilan masyarakat yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam.

Kondisi itu membuat keseimbangan antara kepentingan konservasi dan ekonomi masyarakat menjadi tantangan dalam pengelolaan kawasan Puncak Bogor.

Untuk menjawab tantangan tersebut, IPB University melalui program Dosen Pulang Kampung (Dospulkam) 2026 melakukan pendampingan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Cibulao Hijau di Kampung Cibulao, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Optimalisasi Tata Kelola Areal Perhutanan Sosial melalui Penyusunan Rencana Tata Hutan di KTH Cibulao”.

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Ketua tim Dospulkam IPB University 2026, Prof. Dr. Ernan Rustiadi, mengatakan pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan perlu diikuti dengan perencanaan dan penguatan kapasitas.

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Menurutnya, pengelolaan perhutanan sosial tidak cukup hanya memberikan akses kepada masyarakat. Kawasan harus dikelola berdasarkan potensi, kondisi lapangan, serta daya dukung ekologis.

“Pengelolaan perhutanan sosial tidak cukup hanya dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Diperlukan perencanaan yang baik agar potensi kawasan dapat dimanfaatkan secara optimal, aktivitas masyarakat lebih terarah, dan fungsi ekologis hutan tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menilai perguruan tinggi dapat berperan sebagai jembatan antara pengetahuan akademik dengan kebutuhan masyarakat di tingkat tapak.

Melalui penyusunan rencana tata hutan, KTH Cibulao Hijau diharapkan mampu memetakan potensi kawasan sekaligus menentukan aktivitas pemanfaatan yang tetap memperhatikan fungsi ekologis.