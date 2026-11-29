RADAR BOGOR - Polres Bogor mengungkap tiga gudang gas oplosan di wilayah Kirab Remaja, Desa Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dari pengungkapan tersebut polisi menangkap dua orang pelaku dan ratusan barang bukti tabung gas LPG.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan pengungkapan yang dilakukan pada Sabtu, 21 November 2026 menyasar tiga titik lokasi yang dijadikan gudang gas oplosan di Kirab, Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua orang pelaku berinisial RFM dan KS yang melakukan pengoplosan gas subsidi ke non subsidi demi mendapat keuntungan besar.

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"Pelaku diduga melakukan penyuntikan isi tabung gas 3 kg subsidi pemerintah ke dalam gas ukuran 12 kg non subsidi," kata Arfan, Minggu, 29 November 2026.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari tiga lokasi itu terdiri dari, 200 kg tabung gas lpg 12 kg, 236 gas lpg 3 kg subsidi, 22 tabung gas lpg 5,5 kg, 40 alat suntik tabung gas, 3 buah timbangan digital.

Advertisement Sedangkan di tangan para tersangka polisi mengamankan barang bukti 70 gas lpg 12 kg, 28 tabung gas lpg 3 kg subsidi, 1 timbangan digital, 14 pipa besi.

AKBP Arfan menegaskan terhadap para tersangka mereka dijerat dengan pasal penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas dengan ancaman 6 tahun penjara.

"Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak gas bumi sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU Juncto pasal 20 huruf C UU nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP, Maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar," tegasnya.

Dari perbuatan para tersangka juga, kata dia, mereka mendapatkan keuntungan dalam seminggu mencapai Rp50 juta dengan upah perhari Rp300 ribu.

Polisi mengimbau kepada masyarakat, apabila menemukan praktik pengoplos gas ilegal agar segera lapor ke pihak kepolisian Polres Bogor maupun Polsek setempat.