RADAR BOGOR - Polres Bogor menangkap seorang pria yang diduga terkait kasus wanita meninggal terbungkus sarung di Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan polisi dalam kurun waktu singkat telah menangkap seorang pria di Gunung Putri.

"Iya sudah ditangkap terima kasih informasi masyarakat, satu orang yang ditangkap laki-laki," kata AKBP Arfan Minggu, 29 November 2026.

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Untuk saat ini, kata Kapolres, terhadap pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bogor guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Yang pasti pelaku sudah kita amankan dan mudah-mudahan akan kita ambil keterangan dan sebagainya mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita rilis," ungkapnya.

Advertisement Sebelumnya, geger penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas di Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Rabu, 25 November 2026 lalu.

Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus sarung di bagian belakang toko bangunan.