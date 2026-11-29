RADAR BOGOR - Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Leuwisadeng, Kampung Jambu, Desa Sibanteng, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

Seorang pengendara motor Kawasaki W150 meninggal dunia setelah ditabrak minibus yang belum diketahui lantaran meninggalkan lokasi kejadian.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ares Rahman menyampaikan bahwa insiden itu terjadi pada Sabtu, 28 November 2026 malam sekira pukul 19.30 WIB.

Advertisement "Korban berjumlah dua orang, pengemudi dan penumpang motor Kawasaki, pengemudi meninggal dunia," ujar Ipda Ares saat dikonfirmasi.

Ares menjelaskan kecelakaan lalu lintas ini bermula saat pengemudi motor Kawasaki berinisial AR melaju dari arah Cigudeg menuju Leuwiliang dan membawa penumpang berinisial ER.

Advertisement Setiba di lokasi kejadian, menurut Ares motor Kawasaki melaju ke kanan jalan dan kehilangan kendali hingga terjatuh dan saat peristiwa berlangsung cuaca dalam keadaan hujan.

"Pada saat bersamaan, kendaraan jenis minibus nomor polisi belum diketahui, menghindari ke kanan jalan dan membentur pengemudi kendaraan sepeda motor kawasaki W150," jelas Ares.

Kejadian tersebut mengakibatkan korban AR mengalami luka berat di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD Moh Noh Nur Leuwiliang.

Sedangkan korban lainnya ER yang juga mengalami luka di bagian kepala dan mendapatkan perawatan medis di RSUD Moh Noh Nur Leuwiliang.