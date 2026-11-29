RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memastikan akan memperhatikan anak-anak korban meninggal dalam insiden tambang emas ilegal di Gunung Butak, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Hal itu KDM sampaikan saat bertemu dengan 13 keluarga korban yang berhasil dievakuasi di kediamannya, Minggu 29 November 2026.

"Saya sudah bertemu dengan 13 keluarga korban yang tidak bisa lagi bertemu lagi dengan keluarganya karena tertutup air saat di lubang penambangan emas ilegal," ujar Dedi.

Advertisement Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, berkomitmen untuk memperhatikan anak-anak dari para korban dan diangkat menjadi anak asuh Gubernur Jabar.

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Selain itu, KDM juga memberikan bantuan uang sebesar Rp25 juta kepada masing-masing keluarga korban.

Advertisement "Mereka semuanya sudah mendapat bantuan alakadarnya masing-masing Rp25 juta per keluarga untuk kebutuhan keluarganya. Mudah-mudahan bisa dipakai modal usaha," kata KDM.

Sebelumnya, petugas SAR gabungan mencatat ada sebanyak 27 orang yang menjadi korban terjebak di lubang tambang emas di Kecamatan Nanggung pada Selasa, 24 November 2026 lalu dan 13 di antaranya telah dievakuasi dalam kondisi meninggal serta 14 lainnya dinyatakan hilang.

Menurut KDM, risiko keselamatan yang tinggi membuat pemerintah memutuskan untuk menghentikan proses evakuasi.

Orang nomor satu di Jawa Barat itu berharap, peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.