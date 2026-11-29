RADAR BOGOR - Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Minggu, 29 November 2026 menyebabkan sejumlah wilayah diterjang bencana alam.

Berdasarkan data sementara yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, bencana alam terjadi di lima kecamatan di Kabupaten Bogor.

Lima Kecamatan itu terdiri dari Kecamatan Cibinong, Tenjolaya, Klapanunggal, Citeureup dan Ciomas.

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Bencana alam yang terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan rumah rusak dan sejumlah pohon tumbang.

Staf Kedarutan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin mengatakan bahwa sejumlah pohon tumbang terjadi akibat terkena angin kencang saat hujan deras.

Advertisement "Karena hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang," ujar Jalaludin Minggu, 29 November 2026.

Untuk pohon tumbang yang terjadi di Jalan KSR Dady Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Cibinong menimpa satu unit mobil. Kemudian atap rumah milik warga juga dikabarkan mengalami kerusakan di Kelurahan Tengah.

Sementara, di Kecamatan Ciomas, pohon tumbang menimpa kabel dan halaman rumah milik warga.

Kemudian pohon tumbang yang terjadi di beberapa wilayah lain di Kabupaten Bogor juga sementara ini masih dalam pendataan petugas.

Hingga saat ini, petugas BPBD Kabupaten Bogor menyebar melakukan penangan terhadap titik lokasi yang mengalami bencana alam baik rumah rusak, pohon tumbang dan lainnya.